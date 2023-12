Il ritorno di Bennacer tra i convocati: ecco da quanti giorni non succedeva

Oggi è un grandissimo giorno per Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino torna tra i convocati di Stefano Pioli per una gara ufficiale. Il suo percorso si era interrotto bruscamente lo scorso maggio quando nel primo tempo della semifinale di andata di Champions League, era rimasto vittima di un pesante infortunio al ginocchio. Gli ultimi mesi sono stati di grande lavoro e di tanta riabilitazione: le ultime settimane sono state quelle del ritorno all'allenamento. Ora Bennacer è pronto.

Da quella infausta gara di Champions sono passati 206 giorni. Chissà che, nei minuti finali, non ci sarà spazio anche per il suo rientro sul terreno di gioco: dipenderà molto dalle situazioni della gara. CLICCA QUI per leggere l'anticipazione sulla convocazione di Bennacer in prima squadra dopo 206 giorni di assenza.