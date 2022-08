Il Salisburgo saluta il Milan: "Felici di giocare contro il più grande club d'Italia"

L'account Twitter del RB Salisburgo, club austriaco inserito nel girone di Champions League del Milan, ha salutato i rossoneri in questo modo dopo il sorteggio: "Felice di giocare contro il club più grande d'Italia! Non vediamo l'ora di vedervi a Salisburgo".

Happy to be playing the biggest club in Italy!



Can't wait to see you guys in Salzburg