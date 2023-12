Il Sassuolo nel destino del Milan (e di Pioli) ancora una volta: quanti incroci cruciali negli anni!

Fa strano dirlo ma quando Milan e Sassuolo si incrociano non è mai una partita banale. Da quando i neroverdi sono stati promossi in Serie A dieci anni fa, sono diventati automaticamente una delle bestie nere dei rossoneri con partite che hanno segnato svolte importanti, sia nella gioia che nel dolore, all'interno di diverse stagioni rossonere. L'ultimo incrocio è amarissimo per il Diavolo, uno dei punti più bassi di questo 2023, nel terrificante mese di gennaio: il Sassuolo arriva a San Siro e ne fa cinque ai Campioni di Italia vincendo per 5-2.

Ma già il primo incontro assoluto tra le due squadre era stato clamoroso: 4-3 per i neroverdi nel gennaio 2014 con un poker di Berardi. Una sconfitta che costò a Massimiliano Allegri la panchina del Diavolo. E anche questo è un ricorso che va preso in considerazione: Stefano Pioli non è mai stato così in discussione da quando è al Milan e una sconfitta sabato contro la squadra di Dionisi potrebbe anche essergli fatale. Anche se Pioli, contro il Sassuolo, ha anche dei bei ricordi. Nel campionato post lockdown nell'estate 2020, il Milan vinse a Reggio Emilia per 2-1 grazie a una doppietta di Ibra che sancì il ritorno del Diavolo in Europa e la conferma dello stesso Pioli in panchina, dopo le voci su Rangnick. Impossibile poi dimenticarsi di quel 22 maggio 2022, giorno in cui il Milan strapazzò il Sassuolo a domicilio per 3-0 e si laureò Campione di Italia per la diciannovesima volta.

Tra le partite pirotecniche va ricordato un 4-3 in rimonta a San Siro del Milan che recuperò nel secondo tempo uno svantaggio di due reti con i gol di Bacca, Locatelli e Paletta. Ma anche un 2-1 a Reggio Emilia nel 2020 che si aprì con il gol più veloce della storia della Serie A segnato da Leao. Ma ci sono anche pesanti sconfitte, una su tutte (oltre a quelle già citate) fu quella nel 2021 che rischiò di compromettere il ritorno del Milan in Champions League: il Sassuolo passò a San Siro con una doppietta di Raspadori.