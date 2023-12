Il segreto dei giovani rossoneri, Pioli: “Camarda, Bartesaghi, Simic sono lavoratori incredibili”

vedi letture

Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, dopo il match vinto per 3-0 contro il Monza, ha elogiato i giovani rossoneri che stanno esordendo in questa stagione in prima squadra. L’ultimo è stato Jan-Carlo Simic: “Belle storie… Sto raccogliendo il lavoro fatto dal club dal basso, della programmazione fatta nel settore giovanile. Stanno arrivando giovani con talento e con atteggiamenti importanti”, ha detto a Milan tv.

Poi ancora Pioli sui giovani: “Vanno fatti i complimenti a chi lavora sotto di noi. I vari Camarda, Bartesaghi, Simic sono lavoratori incredibili, sono già molto rispettati dai loro compagni. Ma non bisogna caricarli di troppe aspettative. Sono felice per loro”.