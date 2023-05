Il simbolo dello spirito-Milan? Braida: "Tonali per il furore gattusiano"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha parlato di chi secondo lui è il simbolo rossonero all'interno della rosa di Stefano Pioli. La sua risposta: "Tonali per quel suo furore gattusiano. Rino era l’espressione di chi vuole arrivare anche quando non ha più forze. Trovava sempre l’energia per superare gli ostacoli. In quelle situazioni, qualcuno cade e qualcuno li supera: non siamo tutti uguali