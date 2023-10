Il Sindaco di San Donato: "Quando mi ha chiamato il Milan non ci credevo. Ecco cosa dico al comitato 'No stadio'"

Francesco Squeri, sindaco di San Donato Milanese, ha rilasciato un'intervista a 7 Gold sul tema del nuovo stadio. Queste le sue dichiarazioni.

Che cosa ha pensato la prima volta che ha ricevuto una telefonata dal Milan che le prospettava questa idea?

"Quasi non ci credevo. Io lo chiamo 'uragano stadio' perché ci sono cose positive e altre negative, che dobbiamo approfondire e studiare, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e la viabilità, aspetti molto importanti per non avere effetti troppo negativi per la cittadinanza. A San Donato si è creato il comitato 'No stadio', capisco le loro preoccupazioni e le rispetto, io sono il sindaco garante di tutti i cittadini, non solo di chi vuole lo stadio ma anche di chi non lo vuole, quindi questo studio porterà a un risultato che spero sia obiettivo e per il bene della città".