Il sindaco Sala scherza: "Antonio è il Conte che mi piace..."

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - "Sono molto contento, è il Conte che mi piace". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha scherzato con i giornalisti che gli hanno chiesto un commento sull'arrivo della panchina dell'Inter, squadra di cui è grande tifoso, di Antonio Conte, che ha lo stesso cognome del premier, Giuseppe Conte. "Parlo con rispetto di Giuseppe Conte - ha poi precisato parlando del premier -, come credo si debba parlare con rispetto del presidente del Consiglio". Per quanto riguarda l'Inter "è una società complessa, non semplice, che i momenti di gloria li ha sempre avuti con allenatori di grande personalità.. Gli ultimi scudetti vinti sono stati con allenatori di grande personalità".