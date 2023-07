Il socio di LeBron: "Cardinale un visionario e il Milan uno dei più grandi club al mondo"

LeBron James, star della NBA, è in affari con Gerry Cardinale insieme al suo amico Maverick Carter con cui ha fondato SpringHill, società passata nelle mani del numero uno di RedBird, e con cui ha delle quote nel fondo Main Street Advisors. Queste le parole di Carter raccolte dalla Gazzetta dello Sport sul Milan e il suo proprietario: "Quello che fa di un partner un grande partner è restare con te quando le cose vanno meno bene e Gerry è assolutamente così. Per me lui è un visionario e il Milan uno dei più grandi club di calcio al mondo.

Penso che Gerry e RedBird possano assolutamente tenere il Milan al top della Serie A e riportarlo al top in Champions League. In generale, credo che gli investitori americani possano portare molto valore allo sport europeo, sia dentro che fuori dal campo, ma sono altrettanto convinto che possano anche imparare molto dall’Europa, specie per quanto riguarda la passione. RedBird sarà un esempio"