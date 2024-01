Il Sole 24 Ore - Nessuna trattativa per la cessione del Milan con il mondo arabo

Nelle ultime ore sono state riportate notizie di un'ipotetica trattativa tra Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ed esponenti del Fondo governativo saudita PIF per la cessione del club rossonero. In un pezzo di questo pomeriggio Il Sole 24 Ore smentisce queste voci e nega che ci sia una trattativa di cessione del Milan per il mondo arabo.

Gerry Cardinale è stato spesso in Arabia ma i suoi viaggi sono più per ricercare investitori che fossero interessati a partecipare e a investire nei vari business che sono controllati dai diversi fondi in mano al manager americano.