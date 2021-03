Il Sole 24 Ore - Possibile ricorso di Sky sull'assegnazione dei diritti tv a Dazn

Il Sole 24 Ore rivela che Sky starebbe valutando di fare ricorso in seguito all'assegnazione a Dazn dei pacchetti 1 e 3 dei diritti audiovisivi per il campionato di Serie A, triennio 2021/24. La motivazione del ricorso, rivela il quotidiano economico sul proprio sito, sarebbe legata a quanto è emerso nell’assemblea della Lega Serie A di martedì 23 marzo, dove il consulente tecnico nominato da Via Rosellini per valutare i rischi e le difficoltà di connessione su internet si è riferito continuamente, anche per iscritto, all'offerta Dazn come la “proposta Dazn-Tim”. Questo dettaglio renderebbe chiaro che, anche per la Lega, l'offerta è oramai un'offerta congiunta Tim-Dazn e quindi diversa da quella che era stata presentata in sede di partecipazione al bando e comunque condizionata al supporto tecnologico e finanziario di Tim.