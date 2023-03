Il Sole 24 Ore - Stadio Milan a La Maura: la decisione entro marzo. Pronto un investimento da 600-700 mln, impianto da 70mila posti

In questi giorni in casa rossonera uno dei temi di cui si discute di più quello che riguarda il nuovo stadio che il Milan vorrebbe costruire da solo nell'area dell'Ippodromo La Maura: secondo Il Sole 24 Ore, la decisione definitiva verrà presa dal club di via Aldo Rossi entro fine marzo, probabilmente già tra due settimane. L'investimento del Diavolo per il nuovo impianto, che avrà una capienza di circa 70mila posti, dovrebbe essere tra i 600 e i 700 milioni di euro.

PROSSIMI PASSI - Questi i prossimi passi riportati dal noto quotidiano economico: "A metà marzo i tecnici del Milan incontreranno i vertici comunali per chiedere la possibilità di avviare il nuovo progetto in quest’area da 750 mila metri quadrati. Il terreno doveva essere ceduto da Snaitech all’imprenditore Federico Consolandi, per realizzare un investimento immobiliare; tuttavia quest’ultimo sarebbe già pronto a cederlo al Milan. La facilitazione deriva dal fatto che il terreno ha già una finalità sportiva, quindi al momento non sembra debba esserci una complicata variante al Pgt (il piano urbanistico del Comune). Nessuna variante dunque, ma un accordo di programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano e squadra interessata, che dovrà passare dal voto del consiglio comunale come un piano urbanistico attuativo. Ma l’assenza di modifiche alle finalità del terreno mette al riparo, almeno in teoria, da tempi eccessivamente lunghi".