Il solito Theo: ecco il record del difensore più... "attaccante" della Serie A

vedi letture

Il Milan ha vinto ieri la sua prima partita stagionale in Europa League, l'andata dei playoff contro il Rennes, con il netto punteggio di 3-0. Gol di Loftus-Cheek, autore di una doppietta, e di Rafa Leao. I rossoneri affronteranno di nuovo i francesi giocedì prossimo in Bretagna per il verdetto finale sulla qualificazione al prossimo turno.



Tra i difensori che giocano in Serie A, Théo Hernández è quello che ha contribuito a più gol in questa stagione in tutte le competizioni: 11, quattro reti e sette assist.



Questo il tabellino di Milan-Rennes di Europa League:

MILAN-RENNES 3-0

Marcatori: 32’ e 48’ Loftus-Cheek, 53’ Leao.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 75’ Terracciano), Kjær (dal 62’ Thiaw), Gabbia, Theo Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic (dal 81’ Adli), Loftus-Cheek (dal 75’ Bennacer), Leão (dal 62’ Okafor); Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Nsiala, Victor; Jović. All.: Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué (dal 67’ Seidu), Omari, Theate, Truffert (dal 75’ Nagida); Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa (da 76’ Blas), D. Doué (dal 76’ Salah); Kalimuendo (dal 67’ Gouiri), Terrier. A disp.: Gallon, Lembet; Belocian, Wooh, Cissé, Lambourde, Yildirim. All.: Stéphan.

Arbitro: Nikola Dabanović (MNE).

Ammoniti: 87’ Nagida.

Recupero: 1' 1T, 4’ 2T.