Il sorriso e la voglia di Chukwueze: "Sono felice di essere tornato, adesso voglio riprendere da dove ho lasciato"

Vigilia di Milan-Rennes, playoff di andata di Europa League in programma domani sera a San Siro, con i rossoneri di Stefano Pioli che nella mattinata di quest'oggi hanno svolto il consueto allenamento di rifinitura prima dell'imminente sfida contro i francesi di Julìen Stephan. Accolto da sorrisi e abbracci a Milanello, ecco nuovamente Samuel Chukwueze, di rientro dalla finale Coppa D'Africa persa dalla sua Nigeria contro la Costa D'Avorio. L'esterno ex Villareal però, non sarà a disposizione di Pioli per la gara di domani sera.

Postato sul profilo Instagram del club rossonero, questo il video e le parole di Chukwueze ai propri tifosi: "Sono tornato e mi siete mancati! Vi ringrazio per il supporto ricevuto dall'Africa, adesso voglio riprendere da dove ho lasciato".