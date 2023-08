Il 'sostituto' di Krunic è ufficialmente preso: il Fenerbahce acquista Fred

Dall'Inghilterra alla Turchia, nuova esperienza per Fred. L'accordo era noto già da ieri, ma adesso arriva l'ufficialità definitiva: il centrocampista brasiliano lascia il Manchester United per trasferirsi al Fenerbahce. Lo rende noto il sodalizio di Istanbul con un comunicato, in cui si specifica che per il tesseramento manca solo il transfer internazionale.

Come riportato da vari media, sia in Turchia che in Inghilterra, si tratta di un'operazione a titolo definitivo: nelle casse dei Red Devils finiranno 10 milioni di euro, più altri 5 legati ai bonus. Il mediano classe '93 era stato accostato anche alla Lazio qualche settimana fa, con Lotito che aveva fatto sapere che era stato scartato da Maurizio Sarri. Quasi impossibile, di conseguenza, che il Fenerbahce continui ora a chiedere Krunic al Milan.