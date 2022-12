Il successo in Qatar incoraggia Infantino: il n.1 FIFA propone il Mondiale ogni tre anni

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato dal Daily Mail il presidente della FIFA, Gianni Infantino, non si è arreso all'idea di disputare i Mondiali di calcio con una maggiore frequenza. Dopo aver lanciato l'idea di disputarli ogni due anni, il successo dell'edizione del 2022 soprattutto in termini commerciali lo ha incoraggiato a rilanciare. La sua idea è di avviare un nuovo ciclo del torneo, da disputarsi ogni tre anni, con il Mondiale per Club e i tornei come Europei e Copa América da disputarsi negli anni restanti. Tuttavia il calendario internazionale è già fissato almeno fino al 2030 e non sarà possibile apporre modifiche prima di allora.