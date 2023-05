Ismael Bennacer è stato operato questa mattina a Lione al ginocchio destro per la riparazione della lesione condrale e dovrà restare fuori per almeno sei mesi. Il team Raiola, l'agenzia che cura gli interessi del centrocampista rossonero, ha pubblicato su Instagram una foto del giocatore dopo l'intervento in artroscopia e questo messaggio: "In bocca al lupo Isma!".