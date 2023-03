Il tecnico del Newcastle non ci sta: "Non vorrei altre restrizioni in Premier League sui limiti di spesa"

MilanNews.it

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha commentato così al Telegraph le parole di John Henry, principale proprietario del Liverpool, che ha proposto di inasprire ulteriormente le regole di spesa della Premier League: "È difficile dare una risposta completa perché non ho sentito quello che ha detto, ma non vorrei vedere altre restrizioni in quel senso. Abbiamo speso soldi, non fraintendetemi, ma le restrizioni future negherebbero sicuramente alla nostra capacità di migliorare di farlo rapidamente quanto vogliamo".