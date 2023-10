Il tifoso Marsullo: "Leao? Se inizi a fare gli scavetti al limite dell'area meriti la sostituzione"

Marco Marsullo, scrittore napoletano ma grande tifoso del Milan, ha parlato così della sfida tra Napoli e i rossoneri. Questo il suo giudizio, specialmente su Rafael Leao, espresso in diretta a Radio 24 nella trasmissione Tutti Convocati: "Leao ha fatto una partita sottotono come sta facendo ultimamente, se inizi a fare gli scavetti al limite dell'area la sostituzione la meriti. Giroud però non lo togli in quel momento perché basta un cross, infatti si è incazzato e lui non si incazza mai"