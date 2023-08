Il Times ricorda l'ex allenatore Carlo Mazzone

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 AGO - "Popular Italian football manager who influenced Pep Guardiola and helped to launch the career of Francesco Totti". Ricordando l'importanza che ha avuto per la carriera di questi due straordinari personaggi del mondo del calcio, il quotidiano inglese Times ricorda Carlo Mazzone, il tecnico italiano morto il 19 agosto a 86 anni nella sua abitazione di Ascoli Piceno dove viveva con la famiglia. Il Times riferisce che Pep Guardiola, appresa la notizia, ha celebrato il suo ex allenatore al Brescia, al quale era legatissimo, indossando, durate la conferenza stampa dopo la vittoria del Manchester City sul Newcastle, una maglia raffigurante la celebre corsa di Mazzone in Brescia-Atalanta, sotto la curva dei tifosi atalantini al gol del 3-3 firmato da Roberto Baggio.

Nell'articolo si parla delle gesta del tecnico che ha iniziato la sua carriera nell'Ascoli di Costantino Rozzi e che ha avuto il punto più alto quando il presidente Franco Sensi lo chiamò a guidare la Roma, la squadra della città dove Mazzone è nato ed alla quale è sempre stato legatissimo pur avendo scelto di vivere ad Ascoli, dove gli è stata conferita a dicembre 2022 la cittadinanza onoraria. Il quotidiano inglese cita diversi aneddoti della carriera di Mazzone, il suo record di presenze in panchina, i 16 diversi incarichi come allenatore nell'arco di 40 anni, le lezioni impartite a Guardiola: "umiltà e gioia di vincere", il pragmatismo, la preparazione tecnica e il carisma. (ANSA).