Il Torino chiede 35 milioni per Buongiorno. Sondaggi di Chelsea, Inter, Milan e Juventus

vedi letture

"Buongiorno: 35 milioni. Ci sono Chelsea, Inter e Milan. Anche la Juve s’informa" scrive Tuttosport.

In Italia, non soltanto l’Inter e il Milan hanno avviato sondaggi con vista sul mercato estivo per il futuro di Alessandro Buongiorno, ma pure Giuntoli ha chiesto informazioni per comprendere meglio gli scenari e continuare a ragionare ad ampio raggio. Al momento si tratta di "operazione impossibile" con i bianconeri ma il mercato, come si sa, è imprevedibile e ricco di sorprese ma "il caso Bremer, con il suo trasferimento proprio dal Torino ai bianconeri, è davvero imparagonabile". Il Toro chiede 35 milioni di euro per il suo centrale e nelle ultime ore sarebbe spuntato anche un interesse del Chelsea in Premier League.