Il Torino espugna Cagliari nel giorno del ricordo di Gigi Riva

Nel giorno in cui tutta la Unipol Domus si stringe nel ricordo di Gigi Riva, con coreografie, sciarpate, la maglia speciale vestita dal Cagliari e il gioco che si ferma al minuto 11 per ricordare "Rombo di Tuono", è il Torino a portare a casa i tre punti in trasferta sigillando il risultato a proprio favore con un 2-1 firmato Zapata e Ricci. A nulla è servito il gol di Viola.

Con questo risultato i Granata salgono al decimo posto momentaneo con 31 punti, il Cagliari rimane pericolosamente 17esimo a 18 punti. Domani altre sfide valide per la 22esima giornata di Serie A: il Milan in campo contro il Bologna a San Siro alle 20.45, Juve in casa con l'Empoli alle 18.