Il Torino punta Messias, Tuttosport: "Juric dà il via libera"

Il Milan guarda anche al mercato in uscita: in particolare se vuole rinforzare reparti come la fascia destra offensiva, c'è bisogno di fare spazio a eventuali e certificati nuovi arrivi. Junior Messias, che ha ancora 12 mesi di contratto con il Diavolo, è uno degli indiziati. Il brasiliano piace al Torino e Tuttosport recita: "Juric dà il via libera per i trequartisti". I granata stanno puntando anche al ritorno di Vlasic, che non escluderebbe la trattativa per Junior. Il costo, con l'ammortamento, oggi è di 3-4 milioni di euro. Nella mischia potrebbe rientrare anche Singo che interessa al Milan.