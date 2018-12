Il Torino si conferma ostico in trasferta, i granata ottengono la decima partita consecutiva senza sconfitta

Il Torino si è confermata essere una squadra molto ostica da sfidare quando gioca in trasferta. Neanche il Milan, infatti, è riuscito a interrompere il filotto di risultati utili consecutivi ottenuti in trasferta dalla squadra granata. In questo modo, a San Siro oggi la formazione di Mazzarri ha concluso la decima partita esterna consecutiva senza sconfitta.