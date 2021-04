Il Tottenham apre la campagna abbonamenti 21-22. Rimborsi in caso di dietrofront del governo

Dopo l'accelerazione della campagna vaccinale, in Inghilterra si guarda sempre di più con fiducia a un pronto ritorno alla normalità. Il Tottenham è il primo club a lanciare la campagna abbonamenti per la prossima stagione: i rinnovi al via da lunedì 12 aprile. Prezzi congelati e possibilità di rimborso per la singola partita se il governo inglese dovesse fare marcia indietro sulla riapertura completa degli stadi.