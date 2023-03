Il Tottenham Stadium colpisce Seedorf: "In Italia bisognerebbe fare di tutto per allinearsi a questo livello"

© foto di Antonello Gioia

Clarence Seedorf, ex centrocampista e campione che in carriera ha giocato ad altissimi livelli nei migliori stadi di tutto il mondo, ieri presente nel pre partita di Tottenham-Milan su Prime Video è rimasto impressionato dal nuovo impianto del club londinese, inaugurato nel 2019. Queste le parole dell'olandese sulla situazione stadio nel nostro paese: "In alcuni paesi, specialmente in Italia, bisognerebbe fare di tutto per allinearsi al livello attuale europeo e anche per dare una scossa positiva alla città: dai lavoro e tante cose positive alla comunità con una struttura del genere”.