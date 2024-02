Il Tribunale nazionale antidoping ha deciso: Pogba squalificato per 4 anni

Paul Pogba è stato squalificato per 4 anni per doping. Una ultim'ora che arriva da Torino e che racconta di come sia stata accolta in primo grado la richiesta della Procura Antidoping, con il centrocampista francese della Juventus che è così stato squalificato per 4 anni. Il Tribunale nazionale Antidoping ha deciso nelle ultime ore, seguendo appunto l'iniziale richiesta di sanzione della Procura antidoping dopo che il giocatore era stato trovato positivo a un metabolita del testosterone in un controllo successivo alla sfida Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto.

La carriera del centrocampista è così a fortissimo rischio dopo questa stangata, col giocatore che compirà 31 anni il prossimo 15 marzo. La decisione del Tribunale nazionale antidoping potrà comunque essere impugnata dal diretto interessato e dai suoi legali di fronte al TAS nelle prossime settimane, mentre la Juventus deciderà come muoversi nei confronti del contratto che lega il centrocampista ai bianconeri fino al 30 giugno del 2026.

"Aspettiamo l'ultimo grado di giudizio prima di dire la nostra: ci vogliamo confrontare con il suo entourage. Aspettiamo", aveva detto nei mesi scorsi Cristiano Giuntoli in merito alla vicenda, lasciando così intendere come la Juventus voglia comunque aspettare l'eventuale giudizio in merito del TAS prima di prendere una decisione definitiva.