Il Valladolid di Ronaldo pensa a Marcelo e Alves

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Nella prossima Liga probabilmente si potrà ammirare un Valladolid di chiara impronta brasiliana, non solo a livello dirigenziale. Il patron del club che rappresenta la città capoluogo della provincia della Castilla y Leon, ovvero Ronaldo Luis Nazario da Lima, infatti, vuole dare un'impronta sempre più verdeoro, ingaggiando due stelle a parametro zero. I nomi in questione sono quelli dei terzini (molto) fluidificanti Dani Alves e Marcelo: il primo ha da poco lasciato il Barcellona, il secondo ha chiuso la propria esperienza nelle file del Real Madrid. Il Valladolid, neopromosso nella Liga, è pronto a dar loro una chance per allungare la vita agonistica. (ANSA).