Il VAR ha confermato live il rosso a Krstovic: "Confermiamo assolutamente. Sì, sì, assolutamente, certo, certo. Check completato, rosso confermato"

vedi letture

Dino Tommasi, componente CAN, ha analizzato ad Open VAR su DAZN gli episodi più contestati del fine settimana. Fra questi, hanno generato dibattito i provvedimenti diversi presi nei confronti del leccese Krstovic (espulso) e del bolognese Saelemaekers (ammonito) rispettivamente in Milan-Lecce e Frosinone-Bologna, differenze sulle quali si è espresso Tommasi: “Sicuramente l’intervento è contemplabile nel grave fallo di gioco. C’è un intervento con volontà di giocare il pallone, non sa che colpirà Chukwueze, ma rientra nella casistica. C’è differenza tra condotta violenta e grave fallo di gioco, nel primo caso lo cerchi, nel secondo come questo non c’è voglia di far male”.

Durante il dibattito, a far discutere è stato anche il dialogo tra Var, Avar e arbitro in occasione dell'espulsione dell'attaccante del Lecce: "Com'è questo fallo? Giallo, gli dà giallo. Sì. Vuoi che ti fermo sul punto di contatto? Sì, sul punto di contatto. Sì sulla spalla, vediamo semplicemente dall'alto. Guarda, guarda questa. Cioè è brutto, però prova a prendere il pallone. Secondo me non c'è violenza"- le dichiarazioni dell'Avar Valeri, che aveva dato per scontata l'ammonizione all'attaccante per il fallo commesso su Chukwueze, mentre l'arbitro Massimi in campo aveva già espulso il calciatore. Qualche secondo dopo l'Avar si è accorto del colore reale del cartellino, mostrandosi molto sorpreso per la decisione: "Rosso? Come rosso? Ha fatto rosso. Ah, ha fatto rosso? Allora va bene dai. Non avevo visto il colore del cartellino, poi non parla…". Infine il Var Marini: "Confermiamo assolutamente. Sì, sì, assolutamente, certo, certo. Check completato, rosso confermato".