Il VAR non piace ai tifosi inglesi: le parole del CFO della Premier League

Il VAR non piace ai tifosi inglesi. Questo è quanto riferito dal Chief Football Officer della Premier League, Tony Scholes. Il dirigente fa sapere che per quanto grazie alla tecnologia in campo il numero di decisioni corrette sia aumentato in modo considerevole, il tempo impiegato per rivedere le azioni dubbie rovinerebbe in qualche modo l'esperienza allo stadio dei tifosi: "L'esperienza VAR all'interno dello stadio per i tifosi è scarsa. Influisce sul divertimento e sappiamo che deve cambiare. La mia opinione personale è che siamo in un viaggio e che arriveremo a un punto in cui video e audio saranno trasmessi dal vivo e poi riprodotti in seguito per spiegare la decisione".

Scholes poi prosegue: "Al momento siamo vincolati dall'IFAB. Sono stati molto chiari al momento: non possiamo usare l'audio. Continueremo a fare pressione su di loro per arrivare a un luogo in cui il VAR sia più aperto, trasparente e informativo possibile per i tifosi". Il VAR è stato fin qui al centro di polemiche anche da parte degli allenatori della Premier League, fra cui anche Roberto De Zerbi ma anche Jurgen Klopp e Mikel Arteta. Si richiede maggiore trasparenza, inclusa la pubblicazione degli audio nei normali programmi televisivi.