Il VAR sbugiarda la Goal Line in Fiorentina-Braga: il protocollo e il precedente Samp-Genoa 2016

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'ultima parola è degli umani

Bastien ha davvero commesso una topica? Osservando il protocollo arbitrale e la presenza di alcuni precedenti, viene da dire di no. Il regolamento prevede che sia l'arbitro ad avere l'ultima parola sulla tecnologia in caso di decisione non chiara, anche perché le specifiche intrinseche del mezzo, che non si basa su un sensore bensì sull'incrocio di immagini fornite da più telecamere, che possono essere disturbate dall'eccessiva presenza di uomini nei paraggi della linea o da incroci con i pali.

Derby di Genova tra i precedenti

Di fatto ciò che è successo ieri sera quando il portiere del Braga è arrivato in prossimità del legno, nell'angolo basso, per togliere dallo specchio il colpo di testa di Cabral. E non è la prima volta che accade: due i precedenti recenti più noti, uno dei quali nella nostra Serie A. In un Sampdoria-Genoa del 2016 il colpo di testa del doriano Silvestre sbatte sulla traversa e balla sulla linea, all'arbitro Tagliavento arriva l'impulso sull'orologio ma dopo un consulto con l'assistente, senza neppure poter contare sul supporto VAR, decide di annullare (a ragione). La stessa cosa avvenuta nella primavera del 2022 in Bundesliga, durante un Mainz-Arminia Bielefeld: la GLT segnala gol di Niakhate ma il VAR richiama Zwayer a una revisione allo schermo per via di un forte sospetto di errore. Così è, l'arbitro rivede e annulla, proprio come fatto ieri sera dal signor Bastien con Cabral durante Fiorentina-Braga.