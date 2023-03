Il vero commento a Fiorentina-Milan dopo Tottenham-Milan. Prova così scadente solo in un caso

Dopo quattro vittorie consecutive senza subire gol, il Milan crolla in quel di Firenze con una sconfitta arrivata in seguito ad una prestazione assolutamente scadente: 2-1 il risultato finale, per effetto delle reti di Nico Gonzalez su rigore e di Jovic nella ripresa per i viola e di Theo Hernandez all'ultimo minuto per i rossoneri. Milan, di fatto, sceso in campo con pochissimo mordente e con pochissima qualità.

Il motivo è da trovare nel pensiero fisso al Tottenham? Stefano Pioli, ai microfoni di Sky, allontana l'alibi: "Pensiero a Londra? No no no, non è stato assolutamente questo. La Fiorentina ha giocato meglio di noi, ma non perché pensavamo al Tottenham. Non abbiamo mai pensato al Tottenham. Dovevamo fare le cose meglio. Era uno stop che non ci voleva e che non volevamo". Al di là delle frasi di circostanza, resta davvero difficile pensare che il Milan possa aver fornito una prestazione così scadente fisicamente (era solo la seconda partita negli ultimi 13 giorni), qualitativamente e tatticamente senza che la testa sia andata a Londra... 20 minuti con una discreta reazione dopo il primo gol subito non bastano e non possono bastare, anche perché ad ammettere mancanza di atteggiamento è stato Bennacer ai microfoni di DAZN: “Penso che abbiamo sbagliato l’atteggiamento. La Fiorentina ha giocato molto bene, hanno meritato la vittoria. Dobbiamo fare molto di più. Scendiamo in campo di nuovo tra qualche giorno e non si può giocare così”.Ecco perché la controprova potrebbe arrivare mercoledì: "A Londra - ha proseguito Pioli a SkySport - sarà una partita diversa, da dentro o fuori, perché non conta la partita di stasera. Sono due squadre che giocheranno al massimo. Sicuramente il Milan sarà pronto". Se così sarà, aumenteranno le percentuali sulla prova del "Franchi". Una cosa, comunque, è già chiara: questo Milan, quando non c'è con la testa, non è la squadra che siamo abituati a conoscere. A questo punto, diventa assolutamente fondamentale la partita di mercoledì: in caso di buona prestazione e di buon risultato si potranno fare alcuni conti che, in caso contrario...