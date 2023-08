Il vice-CT dell'Iran: "Taremi è il più amato in Iran, un vero simbolo"

vedi letture

Antonio Manicone, vice-allenatore dell'Iran, si è così espresso a SportMediaset su Taremi.

In patria di che fama gode?

È in assoluto il giocatore più famoso della nostra nazionale e certamente il più amato in Iran, un vero simbolo.