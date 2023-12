Il video motivazionale del Milan: "Pronti ad aggiungere una nuova pagina di storia"

Il Milan si prepara per l'importantissima sfida di domani sera in casa del Newcastle: contro gli inglesi sarà fondamentale vincere e sperare di ricevere delle buone notizie dall'altra partita, quella tra il Borussia Dortmund e il PSG. I rossoneri sono reduci in campionato da una sconfitta sul campo dell'Atalanta, ma la notizia del ritorno di Zlatan Ibrahimovic può scuotere, nuovamente, tutto l'ambiente Milan a nuove sensazioni positive come accadde nel dicembre 2019 e proprio dopo una sconfitta contro l'Atalanta.

Apparso sul profilo Instagram ufficiale del Milan, questo il video di presentazione al match di mercoledì: "Pronti ad aggiungere una nuova pagina".