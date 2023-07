Il vincolo su San Siro "ridurrebbe di molto le possibilità che Milan e Inter restino a Milano con un nuovo impianto"

"Se confermata, la decisione della Soprintendenza (per il vincolo su San Siro che ne impedirebbe l'abbattimento, ndr) avrebbe conseguenze gravi non solo per il futuro dello stadio - spiega la nota del Comune di Milano - e per la sua sostenibilità economica ma anche perché ridurrebbe di molto le possibilità che le squadre restino a Milano con un nuovo impianto". Lo apprende l'ANSA.