Il voto di Fabio Caressa alla stagione del Milan

Fabio Caressa, giornalista, ha dato i voti ai club italiani per la stagione 2022-2023 nel corso di un video sul suo canale Youtube: “Al Milan che gli vuoi dare?Gli dai 6 perché è arrivato in Champions League. Si è dato 8 Maldini, per la stagione però. Pioli 7, anche lui nel complesso perché ci mettono la semifinale di Champions League. Ma per il campionato secondo me non puoi dare più di 6. Il Milan ha vinto lo Scudetto l’anno scorso, facendo un miracolo o quello che vi pare, e quest’anno se non avessero penalizzato la Juve sarebbe stato fuori dai primi quattro… Con un contraccolpo molto molto pesante.

A tratti qualche giocatore è proprio scomparso. Tipo Theo che per un mese non si è visto, dopo il Mondiale. Leao non ha avuto la continuità straordinaria che gli riconoscevamo soprattutto l’anno scorso. Hanno completamente fallito i nuovi acquisti, tranne Thiaw.