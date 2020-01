Il West Ham prova ad anticipare le italiane per Fernandes del Benfica

Secondo quanto riferito da Sky Sports News il West Ham avrebbe presentato un’offerta al Benfica per il centrocampista Gedson Fernandes, classe ‘99, e potrebbe chiudere a breve l’affare sulla base di un prestito per 18 mesi con opzione di riscatto per una cifra inferiore agli oltre 100 milioni di euro previsti dalla clausola del lusitano. Su Fernandes in passato si sono mosse Inter, Napoli e Milan, mentre nelle ultime ore erano in salita le quotazioni del Manchester United che però avrebbe virato su altre soluzioni per rinforzare il centrocampo.