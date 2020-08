Ilaria D'Amico lascia lo conduzione dello studio Champions: "Basta sport dopo 23 anni"

Ilaria D'Amico lascerà la conduzione dello studio Champions al termine di questa edizione. A renderlo noto la stessa conduttrice, che nel corso di una intervista al 'Corriere della Sera' ha reso noto che il prossimo anno non sarà lei alla guida di 'Champions League Show': "Dopo 23 anni lascio lo sport - ha detto -. Finita la Champions volterò pagina: avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco benissimo. Ma voglio rodarne una nuova. In questa scelta Buffon è il il mio supporter: ha sostenuto la mia scelta". La D'Amico ha inoltre annunciato l'intenzione di dare il via, sempre su 'Sky', a un talk d'informazione.