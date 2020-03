Ilicic è il 13° a segnare un poker in Champions League: il primo fu Van Basten

Josip Ilicic entra in un club ristretto. Quello dei giocatori in grado di realizzare quattro gol in una sola partita di Champions League. Lo sloveno vi è riuscito ieri, allungando a 13 la lista di calciatori in grado di riuscire nell’impresa. Tanti nomi, eccellenti o meno, nell’elenco: il primo è stato Marco Van Basten, poker in Milan-Goteborg 4-0 del 1992. L’ultimo, prima di Ilicic ovviamente, un certo Cristiano Ronaldo, quattro reti in Real Madrid-Malmo 8-0 del 2015. Ilicic è peraltro il terzo a riuscirci in una gara a eliminazione diretta: prima di lui, soltanto Lionel Messi (il primo a segnarne cinque in una sola partita) e Mario Gomez lo avevano fatto. Con i suoi 32 anni e 41 giorni, Ilicic è inoltre il giocatore più “anziano” a mettere a segno un poker in una gara di Champions, nonché quello che ci ha messo di più nell’ambito della gara: 79 minuti. Il record di rapidità, sotto questo profilo, spetta invece a Luiz Adriano (che, oltre Messi, è l’unico altro in questo club ad aver poi segnato anche il quinto gol): 16 minuti.