Illecito sportivo per Tonali? L'avvocato Di Cintio spiega la questione

Ospite di Sportmediaset, l’avvocato esperto di diritti sportivi nazionali e internazionali Cesare Di Cintio ha parlato delle differenze tra i casi Fagioli, Tonali e Zaniolo, i tre giocatori raggiunti da avviso di garanzia per quanto concerne le indagini sul calcioscommesse: “Bisogna subito chiarire che Fagioli, in quanto dipendente della società, potrà allenarsi regolarmente con la squadra. Non potrà partecipare alle competizioni ufficiali, che è quanto la squalifica prevede, ma dovrà attenersi alle direttive della Juventus e seguire le prescrizioni che sono frutto dell'accordo di patteggiamento con la Procura Federale”.

Una situazione però diversa rispetto a quella di Tonali che avrebbe confessato agli inquirenti di aver scommesso, seppur sempre a vincere, anche sul Milan e Brescia durante la militanza in quei club. Cosa rischia il centrocampista del Newcastle? Si potrebbe configurare il reato di illecito sportivo?

“Lo escludo categoricamente, perché per configurare l’illecito sportivo è necessario un tentativo di alterazione del risultato della gara e questo al momento non sembra esserci. La violazione contestata resterebbe dunque all’interno della fattispecie prevista dell’articolo 24 del Codice di giustizia sportiva, ossia quello che punisce i giocatori che scommettono sul calcio”.