Immobile: "Ora lo stesso entusiasmo in Serie A". Il 1 marzo c'è Lazio-Milan

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Giocare queste partite dà un'enorme soddisfazione personale. Condividere queste emozioni con la gente è quello per cui giochiamo da quando siamo piccoli. Ora serve lo stesso entusiasmo in campionato".

Curo Immobile non nasconde la gioia ai microfoni di Prime Video dopo il gol che ha regalato la vittoria ai biancocelesti contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League. "Avevamo preparato questa partita per dire la nostra, se avessimo avuto anche solo il dieci per cento di possibilità di farcela avremmo dato tutto - continua il capitano - Se c'è ilrimpianto di non aver fatto il secondo gol? Sì, prima e dopo il rigore abbiamo avuto occasioni da rete, avremmo dovuto sfruttarle meglio anche in vista del ritorno, ma nel complesso va bene". (ANSA).