Immobile sarà il capitano dell'Italia di Spalletti

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 07 SET - A meno di imprevisti o cambiamenti dell'ultima ora Ciro Immobile sarà il capitano della nuova Italia di Luciano Spalletti. L'attaccante nonché capitano della Lazio è il giocatore, fra quelli attualmente convocati a Coverciano, che vanta più presenze in azzurro, 56 con 16 reti: sarà lui, come annunciato dall'ufficio stampa della Figc, a parlare insieme al ct domani alle 18,30 a Skopje, nell'Arena Todor Proeski. Di solito è sempre il capitano ad accompagnare il tecnico nella conferenza stampa di vigilia di una partita, in questo caso quella con la Macedonia del Nord valida per le qualificazioni europee, in programma sabato alle 20,45. (ANSA).