Impallomeni chiaro: "Al Milan serve fare un campionato di testa e non si deve accontentare"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Si rimette in moto il Milan dopo questa sfida?

"E' stata una partita importante, al Milan serve fare un campionato di testa e non si deve accontentare. Quando abbassa la tensione la vedo dura. O va d'insieme, d'entusiasmo, o il Milan mentalmente non ha un piano B. Non è troppo forte a livello di personalità".