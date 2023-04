'Improbabile' che lo Sporting smetta di rincorrere il Lille per il pagamento della multa di Leao

MilanNews.it

Secondo Report.pt, il tema del debito con lo Sporting è, ora più che mai, sulle spalle del Lille, il club che ha accolto Rafael Leão nel 2018. Non per questo, però, la questione smette di tormentare il presente e persino il futuro del giocatore, sia quando si parla del suo rinnovo con il Milan sia quando si profila un possibile trasferimento milionario in un altro club. Leão ha un contratto con il Milan fino al 2024 e non ha ancora trovato un accordo per rinnovare. La pressione dei grandi club europei è sempre più forte e il valore di mercato dell'attaccante è salito a dismisura. Il debito con lo Sporting ha accompagnato questi sviluppi, con speculazioni su un possibile accordo extragiudiziale. In questo scenario, una parte del bonus d'ingaggio o un trasferimento futuro potrebbero servire a saldare l'importo.

Tuttavia, essendo il Lille co-solidale per il pagamento in base al diritto sportivo internazionale e disponendo di mezzi maggiori e migliori per l'esecuzione rispetto a Rafael Leão, è improbabile che lo Sporting smetta di rincorrere il club francese per riscuotere l'importo. La priorità dello Sporting, a questo punto, è che la somma rimanga al di sopra dei 16,5 milioni di euro indicati dal TAD portoghese e confermati dalla DRC della FIFA. A breve seguirà il ricorso al TAS svizzero, per una storia che non è destinata a concludersi in tempi brevi.