In A 5 turni serrati, clou Inter-Juve e Inter-Napoli

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Prove tecniche di leadership del Napoli, che ha un mini vantaggio prima delle cinque gare tra una sosta e l'altra per le nazionali, mentre le sue avversarie avranno l'aggravio di sforzo di due turni di Champions. Il calendario pone pero' seri ostacoli alla capolista, non trascurabili quelli del l'Inter, poco più leggero il cammino della Juve. A incrementare la loro classifica potranno essere Lazio, Atalanta e Fiorentina. Sette le sfide piu' importanti, tre riguarderanno le prime due in classifica: 8/a giornata Juve-Lazio e Roma-Inter; 9/a Inter-Juve e Fiorentina-Roma; 10/a Milan-Napoli; 11/a Napoli-Atalanta, 12/a Inter-Napoli.- NAPOLI (16 punti): Conte può incrementare la fuga nei primi due impegni, poi testerà la consistenza del gruppo in un duro trittico con due sortite a San Siro. Calendario: 20/10 Ore 12.30 EMPOLI; 26/10 ore 15 Lecce; 29/10 ore 20.45 MILAN; 3/11 ore 12.30 Atalanta; 10/11 ore 20.45 INTER. INTER (14): inizio duro con Roma e Juve, poi due turni di assestamento prima di Arsenal e Juve. Inzaghi dovrà sfruttare tutta la rosa. 20/10 ore 20.45 ROMA; CHAMPIONS 23/10 ore 21 YOUNG BOYS; 27/10 ore 18 Juve; 30/10 ore 18.30 EMPOLI; 3/11 ore 20.45 Venezia; CHL 6/11 ore 21 Arsenal; 10/11 ore 20.45 Napoli. JUVE (13): prima settimana dura con Lazio e Inter, poi calendario in discesa, non insormontabili gli avversari di Champions. Motta puo' decollare. 19/10 ore 20.45 Lazio; CHL 22/10 ore 21 Stoccarda; 27/10 ore 18 INTER; 30/10 ore 20.45 Parma; 2/11 ore 18 UDINESE; CHL 5/11 ore 21 LILLA; 9/11 ore 20.45 Torino. LAZIO (13): se supera indenne la trappola Stadium, Baroni può continuare a stupire con avversari da zona retrocessione. In Europa big match col Porto. 19/10 ore 20.45 JUVENTUS; EUROPA LEAGUE 24/10 ore 21 TWENTE; 27/10 ore 15 Genoa; 31/10 ore 20.45 COMO; 4/11 ore 20.45 Cagliari; EL 7/11 ore 21 Porto; 10/11 ore 18 Monza. UDINESE (13): con Milan, Juve e Atalanta Runjaic può capire i progressi della sua squadra-sorpresa, con Cagliari e Venezia puo' fare il pieno di punti salvezza. 19/10 ore 18 MILAN; 25/10 ore 18.30 Cagliari; 30/10 ore 18.30 VENEZIA; 2/11 ore 18 Juve; 10/10 ore 12.30 ATALANTA. MILAN (11): sempre in bilico, Fonseca può ritrovare il sorriso con un calendario favorevole.

Bologna e Napoli sul suo cammino, ma deve anche raddrizzare la Champions con Bruges e il Real di Ancelotti. Calendario: 19/10 ore 18 Udinese; CHL 22/10 ore 18.45 Bruges; 25/10 ore 18 BOLOGNA; 29/10 ore 20.45 Napoli; 2/11 ore 20.45 MONZA; CHL 5/11 ore 21 REAL MADRID; 9/11 ore 18 CAGLIARI. TORINO (11): Vanoli segna il passo dopo un inizio sprint, ma servono punti subito perchè poi arrivano la Roma dell'ex Juric, la Fiorentina e la Juve. 20/10 ore 18 CAGLIARI; 25/10 ore 20.45 Como; 31/10 ore 20.45 ROMA; 3/11 ore 15 Fiorentina; 9/11 ore 20.45 JUVE. ATALANTA (10): Gasp cerca continuità con le piccole, visto che di big affronta solo il Napoli. Può fare un poderoso salto in classifica. Alla portata anche gli impegni di Champions. Calendario: 20/10 ore 15 VENEZIA; CHL 23/10 ore 18.45 Celtic; 26/10 ore 20.45 Verona; 30/10 ore 20.45 Monza; 3/11 ore 12.30 NAPOLI; CHL 6/11 ore 21 STOCCARDA; 10/11 ore 12.30 Udinese ROMA (10): se non soccombe con l'Inter, può tornare competitiva, ma con Fiorentina, Torino e Bologna non può perdere terreno. Serve poi il pieno nei due turni di Europa League. 20/10 ore 20.45 Inter; EL 24/10 ore 18.45 Dinamo Kiev; 27/10 ore 20.45 FIORENTINA; 31/10 ore 20.45 Torino; 3/11 ore 18 VERONA; EL 7/11 ore 18.45 UNION SG; 10/11 ore 15 Bologna. FIORENTINA (10): anche i viola possono recuperare le prime piazze. Ci sono Roma e Torino ma i recenti progressi fanno sperare Palladino. 20/10 ore 15 LECCE; CONFERENCE 24/10 ore 18.45 SAN GALLO; 27/10 ore 20.45 Roma; 31/10 ore 18.30 GENOA; 3/11 ore 15 TORINO; CHL 7/10 ore 21APOEL; 10/11 ore 15 Verona. BOLOGNA (8): Italiano vuole che sia onorata la Champions, ma servono punti per recuperare terreno in campionato soprattutto superando le inside con Milan e Roma. 19/10 ore 15 GENOA; CHL 22/10 ore 21 ASTON VILLA; 25/10 ore 18 Milan; 29/10 ore 18.30 CAGLIARI; 2/11 ore 15 Lecce; CHL 5/11 ore 21 Monaco; 10/11 ore 15 ROMA. (ANSA).