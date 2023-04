In alcune cose è tornato il Milan di Pioli. Però: oltre i titolari, poco e niente

La prestazione c'è stata, il risultato no. E quando mancano 10 partite (ora 9) alla fine del campionato e ci si sta giocando un posto tra i primi quattro della classifica... Beh, il risultato è quello che conta di più. Il Milan con l'Empoli pareggia per 0-0, gioca con intensità e voglia, recrimina per alcune occasioni sbagliate e per alcune decisioni arbitrali rivedibili, ma fa un solo punto. E questo conta di più.

Sul banco degli imputati sono finiti soprattutto Rebic e Origi, scelti da Pioli dal primo minuto per far rifiatare Leao e Giroud. I due attaccanti hanno fallito almeno un'occasione clamorosa a testa e sono usciri tra i fischi del pubblico di San Siro, stanco di vedere alcune scene anche un po' comiche per giocatori di questo livello e con quell'ingaggio. Pioli, giustamente, li ha difesi, ma la sostanza non cambia: non si avrà mai la controprova, ma era davvero così necessario tener fuori fino al 70esimo Leao e Giroud quando ci si gioca la Champions punto a punto?Ciò che è certo, comunque, è che questa squadra sta ritrovando sì la sua identità (si sono viste, come a Napoli, attenzione, intensità, voglia di recuperare subito il pallone e buona condizione fisica), ma fatica a trovare altre risorse oltre ai titolarissimi. Contro il Napoli, nell'andata dei quarti di finale di Champions League di mercoledì, tornerà l'11 ideale in un San Siro infuocato e sarà difficile non vedere la differenza rispetto al match di ieri sera: giocato sì bene, ma caratterizzato da errori di giocatori non all'altezza. Oltre i titolari, poco e niente!