In America si studiano nuove regole per il calcio: le ultime novità introdotte in MLS Next Pro

Negli Stati Uniti è allo studio una soluzione per introdurre nuove regole nel calcio con la finalità di migliorare lo spettacolo proposto e, soprattutto, di farlo riducendo il quantitativo di tempo "morto", di provare a ridurre allo zero le situazioni in cui i giocatori giocano con il cronometro. Per alcuni è una vera e propria arte.

Il terreno di sviluppo è quello della MLS Next Pro, il campionato giovanile per le squadre del massimo campionato a stelle e strisce. Due in particolare le regole sulle quali si è andati a intervenire: l'attesa fuori dal campo al momento in cui si viene soccorsi dallo staff medico e il tempo di abbandono del campo al momento della sostituzione.

Nel primo caso, quando l'arbitro si vede costretto a fermare il gioco a causa di un calciatore infortunato o potenziale tale, quest'ultimo dovrà stare fuori dal terreno di gioco per circa 3 minuti. In questo senso già la Premier League aveva mosso dei primi passi, limitandosi però a 30 secondi di pausa. L'obiettivo è modificare la percezione degli infortuni e l'interpretazione di essi da parte dei giocatori. Esistono però delle criticità da valutare, come l'idea che qualcuno potrebbe farsi venire di commettere un intervento al limite così da sfruttare la conseguente superiorità numerica.

Sul secondo fronte sembra procedere tutto in maniera meno ondivaga: chi viene sostituito ha al massimo 10 secondi per lasciare il campo, altrimenti sarà costretto ad attendere almeno un altro minuto all'esterno, fino alla successiva interruzione del gioco. Già dei primi effetti risultano ben visibili: su 3150 cambi fatti in MLS Next Pro, sono state registrate appena 10 violazioni. Nessuna nel corso dei playoff. Questo fa capire come intervenire sia possibile.