In arrivo Musah, sarà il quarto americano della storia del Milan

Tutto è ormai apparecchiato per l'arrivo di Yunus Musah in rossonero. Il centrocampista classe 2002 è in arrivo dal Valencia e dovrebbe sbarcare a Milano in giornata. Dopo l'arrivo poche settimane fa di Christian Pulisic, dunque, un altro americano vestirà la maglia rossonera: sarà il quarto. Prima di lui, oltre all'ex Chelsea, Oguchi Onyewu e Sergino Dest.