In arrivo vertice Governo-calcio sui tifosi: possibile giro di vite sulle trasferte già del week end

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dopo i fatti di cronaca riguardanti gli incidenti fra tifosi di Napoli e Roma sull'autostrada A1, potrebbe esserci presto un giro di vite per quel che riguarda le trasferte, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, si legge, insieme al capo della Polizia Lamberto Giannini incontrerà nelle prossime ore (probabilmente già domani) il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e quello della Lega Serie A Lorenzo Casini per trattare la questione.

Parallelamente, una nuova riunione dell'Osservatorio Nazionale per la sicurezza delle manifestazioni sportive potrebbe battezzare il ritorno della linea dura in termini di divieti e limitazioni per le trasferte già a partire dal prossimo fine settimana, quando è in programma fra le altra anche Napoli-Juventus.