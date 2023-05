In attesa della sua venuta: Leao-Milan, due possibili buone notizie

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La settimana di un derby perso, specialmente se valido per una semifinale di andata di Champions League, difficilmente può regalare notizie positive. E invece, il giorno dopo lo 0-2 di San Siro per il Milan è stato costellato (anche) da una buona nuova riguardante Rafael Leao. Sono, dunque, due i possibili sorrisi che, presto, il fuoriclasse portoghese potrebbe regalare a tutto il mondo rossonero.



In attesa della sua venuta sul campo

Il mondo Milan è, innanzitutto, in attesa del rientro di Leao in campo. Dopo aver svolto un provino mercoledì che non gli ha permesso di scendere in campo nell'andata contro l'Inter, il numero 17 ha sostenuto ieri e oggi un allenamento personalizzato sul campo a Milanello, propedeutico al rientro in gruppo che, se tutto resterà positivo, avverrà al massimo domenica, quando mancheranno due giorni alla sfida di ritorno contro la squadra di Simone Inzaghi. Dalla presenza di Leao - è inevitabile - passano molte, se non tutte, le speranze di rimonta del Milan.

Martedì il ritorno di Champions League, da mercoledì in poi potrebbe arrivare l'attesissima firma per il rinnovo di contratto inseguita da ormai due anni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione nelle ultime ore, infatti, sono stati risolti anche gli ultimi dettagli tra le parti ed è tutto pronto per il rinnovo del talento portoghese con i rossoneri fino al 2028 con un ingaggio sui 5 milioni di euro e bonus, oltre al pagamento - situazione da verificare con più dettagli - della multa allo Sporting Lisbona.

Come ha scritto il calciatore su Instagram: "Ogni cosa a suo tempo, mai correre contro il tempo"