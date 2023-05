In attesa di Leao, Milan in campo con la formazione tipo: Kjaer in difesa, Diaz a destra.

MilanNews.it

Manca sempre meno alla sfida di questa sera tra Milan e Inter, valevole per la semifinale di andata di Champions League. Steano Pioli, in attesa di saperne qualcosa in più sulle condizioni di Rafael Leao, punta sulla formazione tipo, quella che ha sconfitto il Napoli per intenderci. Affianco a Tomori, dunque, ci sarà Simon Kjaer mentre Brahim Diaz si sistemerà sulla destra con Bennacer pronto ad agire da trequartista. Lo riporta il Corriere dello Sport.